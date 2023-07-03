Kartal Belediyesi; avukat, siyasetçi, devlet adamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18. 19. ve 20. dönemlerinde İstanbul Milletvekilliği, 49. hükümet döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 50. hükümet döneminde Adalet Bakanlığı yapmış merhum Mehmet Moğultay için vefatının altıncı yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında bir anma töreni düzenleyecek.

Ülkeye önemli hizmetler sunmuş, çalışmaları ve eserleri ile gönüllerde önemli bir yer edinmiş, hafızalarda iz bırakmış değerli şahsiyetleri, genç kuşaklara aktarmak ve hafızalarda yaşatmak amacıyla anma programları düzenleyen Kartal Belediyesi, 5 Temmuz 2017’de hayatını kaybeden eski bakanlardan Mehmet Moğultay’ı, 6’ncı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anacak.

Anma töreni, 5 Temmuz Çarşamba günü, saat 11.00’da Mehmet Moğultay’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında gerçekleşecek.

Anma törenine katılım sağlayacaklar için saat 9.30’da Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden araç hareket edecek.

Mehmet Moğultay

1945 yılında Tunceli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1969-1987 tarihleri arasında serbest avukatlık yaptı. 1987-1999 yılları arasında TBMM 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönemlerinde İstanbul milletvekili seçildi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve CHP'de Genel Sekreter Yardımcısı, MYK üyesi ve Parti Meclisi üyesi seçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, TBMM Başkanvekili ve TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak da görev yaptı. 1991-1995 yılları arasında 49. ve 50. DYP-SHP koalisyon hükümetlerinde ve sonrasında DYP-CHP koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Kartal Belediyesi’nin ‘Moğultay Belgeseli’

Kartal Belediyesi, 5 Temmuz 2017 tarihinde hayata gözlerini yuman Mehmet Moğultay’ın anısını yaşatmak amacıyla yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’e hazırlattığı, “Moğultay Belgeseli” ile Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde büyük bir gala gecesi düzenlemiş, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ev sahipliğini gerçekleştirdiği geceye, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Türk siyaset dünyasının önemli isimleri, Moğultay ailesi ve çok sayıda vatandaş katılmıştı.