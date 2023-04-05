1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atılan ve Yozgat milletvekili seçilen merkez sağın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Lütfullah Kaylar'ın İyi Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Bir dönem TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Lütfullah Kayalar, İYİ Parti'ye katılacağı iddia edildi. Kayalar'ın İYİ Parti'ye katılacağını İsmail Küçükkaya, Halk TV'de yayınlanan Yeni Bir Sabah programında duyurdu.

Küçükkaya, "Merkez sağın önemli isimlerindendir. İsmi yakın siyasi tarihinde çok konuşuluyordu. Bir sabah programında konuşmuştuk, memlekete bakışını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini ifade ediyordu, parlamenter demokratik sistemin altını çiziyordu. Kayalar, Meral Akşener'in davetini kabul etti. Bugün Meral Akşener tarafından rozet takılacak" ifadelerini kullandı.

LÜTFULLAH KAYALAR KİMDİR?

1983 yılında Anavatan Partisi, Ankara il örgütü kurucusu olarak siyasete atıldı ve Yozgat milletvekili seçildi. XVII., XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Yozgat Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği, TBMM KİT Komisyon Başkanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlıkları yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu üyesiydi. 2007 Genel seçimlerine CHP'den aday olduysa da seçilemedi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız milletvekili adayı oldu.