Dava dosyasında, Cohen'in Trump'ın sırlarını ifşa ettiği, yalanlar yaydığı ve mesleki kuralları ihlal ederek suiistimallerde bulunduğu iddia ediliyor. Ayrıca Cohen'in, kitaplar ve podcast serileri yoluyla ana akım medyada yalanlar yayarak Trump'ın itibar kaybına uğradığı belirtiliyor.

Davada, Cohen'in kötü niyetle servet elde etmeye çalıştığı ve verdiği zararlar karşılığında asıl miktarı duruşmada belirlenecek olan ve 500 milyon doları aşması beklenen tazminat isteneceği ifade edildi. Trump şirketinin Cohen'e hak ettiğinden 75 bin dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığı da öne sürülüyor.

Cohen, Trump'a yönelik açılan ceza davasında tanıklık yapması bekleniyor. Trump, hakkındaki suçlamaları reddederek, masum olduğunu ve suçlama yöneltilmesinin siyasi güdümlü ve seçimlere müdahale olduğunu savunuyor.