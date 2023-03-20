"Eşit ve Erişilebilir" bir yaşam amaçlıyoruz” sloganıyla bir araya gelerek, Türkiye’nin ilk tematik Rotary Kulübü olan Eşit ve Erişilebilir Yaşam Rotary Kulübü Derneği’nin bireyin günlük yaşamında karşılaştığı ve yaşam kalitesini düşüren konuların konuşulmasının ve çözülmesi için adım atılması amacıyla başlattığı “Eşit ve Eriştirilebilir Sohbetler” projesinin ilki İstanbul’da başlıyor. Kriton Curi Gönüllüleri Evi’yle ortaklaşa düzenleyecek “Eşit Bir Yaşam için İyileşmenin Birleşenleri” adlı atölyede deprem ile yadsınamaz bir gerçeklik olan ve son 60 yılda büyük dönüşüm geçiren ruh sağlığı alanında tedavi kavramı yerine iyileşme kavramına geçiş süreci ve hizmetlere yansıması ele alınacak. Ruhsal ve zihinsel iyileşmenin temeli 7 temel kavram üzerinden İyileşme ve iyi olma halini konuşulacağı ve katılımcıların düşüncelerine de yer verileceği atölyede tıbbi teşhisi ne olursa olsun her insanın iyi olması için gerekli içsel ve dışsal temas ve ilişki ihtiyaçlarını tartışılacaktır. Psikolog Fatma ZENGİN ve Doçent Doktor Fahriye OFLAZ’ ın yürütücüsü olduğu atölye 22 Mart Çarşamba günü saat 14:00 ‘de Kriton Curi Gönüllüleri Evi’ de gerçekleşecek. Atölyeye katılım ücretsiz olarak sağlana bilinecek.

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