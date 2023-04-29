Başarılı oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde Watergarden İstanbul’da görüntülendi. Duru Tiyatro’da ‘Çift Terapisi’ adlı gösterileri için prova yapmaya gelen ikili, prova öncesi gazetecilere poz vermeyi ve sohbet etmeyi ihmal etmedi. Kapalı gişe oynanan ‘Çift Terapisi’ adlı gösterilerini turneye başladığını belirten Yenenler, ”Oyunumuza gelen yorumlardan dolayı çok mutluyuz. Yakın zamanda Almanya’da gösterilerimiz olacak. Daha sonra Türkiye’de turnesine devam edeceğiz.” dedi. Geçtiğimiz günlerde kendisini domuza benzeten bir karikatüriste açtığı davayı kazanan ve tazminat alacak olan Yenenler, konuyla alakalı yöneltilen sorulara; ”Benimle alakasız ve gereksiz bir olaydı, evet davayı kazandım. Oradan gelen tazminatı da Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışladım" dedi.