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Bu arada, soygun anı, dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin altınları aldıktan sonra araca binerek uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Kuyumcu dükkanında detaylı inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkandaki yaklaşık 6 milyon lira değerinde olduğu belirtilen altınları alan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde bir araçla gelen 5 kişi, dükkanın kepenklerini kırarak içeri girdi.

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kuyumcu dükkanı, sabaha karşı kepenkleri kırılarak soyuldu.