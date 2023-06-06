T.C. BÜYÜKÇEKMECE2. İCRA DAİRESİ



2022/1710 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1710 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, 356 Ada, 1 Parsel taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda, konut alanlarının bulunduğu lokasyonda Esenyurt-Talatpaşa semtindedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, E80 Karayoluna 1130 m, Esenyurt Belediyesi Nikah Salonu 1.100 m kuşuçuşu mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bina; 2 bodrum kat+zemin kat+4 normal katı olmak üzere katlarda iki daireli ve 12 bağımsız bölüm olup 7 kattan müteşekkil betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olan binanın giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi mantolama kaplamalı, merdivenler mermer kaplamalı, asansörlü ve alüminyum korkulukludur. Yerinde yapılan incelemede 2.kat (7) nolu ;daire girişte antre, salon+balkon, iki odalı, mutfak+balkon ,wc ve banyo mahallerinden oluşmakta net 68,60 m2 brüt 85,00 m2 alana sahiptir. Yerinde yapılan incelemede (7) nolu daire dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap doğramalı, odalar ve salon zeminler laminant parke kaplı ; antre, hol, mutfak,ıslak zemin ve balkon mahalleri seramik kaplamalı duvarlar su bazlı boyalı, doğalgaz kombili, elektrik, su, sıhhi tesisatı mevcuttur. İstanbul İli Esenyurt İlçesi Çınar Mah. 1526 Sok. No:41 Kat:27bağımsız bölüm nolu taşınmazın 1/1 tam hisse payının değeri 790.000,00 T.L. takdir edilmiştir.

Yüzölçümü : 218,90 m2 Arsa Payı : 9/100

İmar Durumu : İnşaat tarzı Esenyurt İlçesi 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 2.Etap Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 5 Kat Konut Alanındadır. Kısıtlama 2.İdare Mah.2012/1286 E sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı vardır.

Kıymeti : 790.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:46

02/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.