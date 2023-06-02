Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, B4 Blok 15.kat Mevkii, 579 Ada, 7 Parsel, 136 Nolu ...

Adresi : Akevler Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad Bağlantılı 1051, 1054 Ve 1069 Sokaklar Çevrili Özyurtlar N Towers Blokları No:24D B4 Blok K:15 D:136 Esenyurt İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 60 m2

Arsa Payı : 2/3433

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İBB Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 1523 sayılı karar ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 2.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen trafo alanı, kısmen taks:0.40, kaks:2.25, konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 1.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 13:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenler İlçe, ESENLER Mahalle/Köy, Zemin Kat Mevkii, 0 Ada, 2606 Parsel, 4 Nolu Bağımsı ...

Adresi : 1118.Sok No:83-85 Demir Akgün Apartmanı Zemin Kat D:1 Esenler / İSTANBUL

Yüzölçümü : 95 m2

Arsa Payı : 8/64

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 13.03.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen "bitişik nizam, 5 kat konut alanı" kesmende "yol Alanı"kalmaktadır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenler İlçe, 2.kat Mevkii, 0 Ada, 1366 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda ...

Adresi : İstanbul Cad. 76.Sok No:1 Balkant Apt K:2 D:4Esenler / İSTANBUL

Yüzölçümü : 87 m2

Arsa Payı : 18/544

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 13.03.2013 tasdikli tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen "bitişik nizam, 6 kat Ticaret+ Hizmet+Konut alanı" kısmende "yol alanı" nda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.275.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:26

29/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.