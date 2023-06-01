Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, AKÇABURGAZ Mahalle/Köy, Zemin Kat Mevkii, 103 Ada, 24 Parsel, 3 Nolu Bağ ...

Adresi : Akçaburgaz Mah. Halil Fahri Orman Caddesi Bağlantılı 3008 Sok. No:17 Çendik Apt. Zemin Kat D:3 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 75 m2

Arsa Payı : 13/160

İmar Durumu : İBB Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 1856 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 1.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2023 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 10:08

26/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.