T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2021/12994 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/12994 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 1576 Ada, 31 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Kıymet takdirine konu taşınmaz; tapunun İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1576 ada 31 parselde kayıtlı 1. kat (4) bağımsız bölüm no.lu mesken nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, adres olarak; Esenyurt İncirtepe Mahallesi, 257. Sokak No: 28 K: 1 D: 4 adresinde yer almaktadır.

Keşif günü mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle belirlenmiştir. Meskenin plan itibariyle (3+1 tipinde); antre, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo tuvalet ve iki balkondan ibaret planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvcdir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, brüt 104,46 m2, net 70,61 m2 ve 6,94 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta bir mesken mevcuttur. Binada bir asansör bulunmaktadır. Bina, 2017 yılında inşa edilmiştir.

Esenyurt, Esenyurt, 1576 ada 31 parsel, 1. kat (4) b.b. no.lu meskenin değeri 1.800.000,00 TL olarak hesap ve tespit edilmiştir.



Adresi : Esenyurt İncirtepe Mah 257 . Sk No. 28 K. 1 D.4 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 135,71 m2

Arsa Payı : 4524/27142

İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nden alınan 11.03.2023 tarihli imar durum sorgulamasına göre; Esenyurt İncirtepe Mahallesi, 1576 ada 31 parselin, 12.07.2013 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap Uygulama İmar Planında bitişik nizam 5 kat yerleşik konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TLKDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasında



1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 14:20



29/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.