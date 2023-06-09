Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE3. İCRA DAİRESİ

2016/1175 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/1175 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Kıraç Mahallesi, 427 ada 3 parselde kayıtlı B1 Blok 5. kat (7) bağımsız bölüm no.lu konut nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, adres olarak; Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Gazi Caddesi, Ankakuşu Sokak No: 2A Star Towers Sitesi B1 Blok K: 5 D: 7 adresinde yer almaktadır. Keşif günü konut kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden onaylı mimari tadilat projesi incelenmek suretiyle tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede dairenin plan itibariyle, girişte hol, salon, salonla irtibatlı mutfak, üç yatak odası, banyo tuvalet ve bir balkondan ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Daire giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc'dir. Dairede doğalgaz kombi ve kalorifer tesisatı mevcuttur. Tapu Müdürlüğünden temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesine göre net 102,55 m2 kullanım alanına sahiptir.

Binanın ortak alanları granit seramik olup, blokta 4 normal asansör, bir yük asansörü mevcuttur. Star Towers projesi kapsamında 5 blok, 582 daire, süpermarket, kafeler, yüzme havuzu, Türk Hamamı, sauna, buhar odası, fitness salonu, sohbet ve çocuk oyun alanları, seyir terasları, kapalı otopark yer aldığı belirtilmektedir. Dairelerde görüntülü intercom sistemi, genel alanlarda kapalı devre kamera güvenlik sistemi, site girişinde resepsiyon ve lobi alanının olduğu görülmektedir. Satışa konu taşınmaz ilçe merkezine uzak mesafede olup, semt merkezine, alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşım araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişme gösteren bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Semt pazarına yürüme mesafesinde olup, Sosyal hayatı etkileyen faktörler bölgede hızla artmakta ve gelişim göstermektedir. Bölgenin çehresini değiştirecek prestijli bir yapı olup çalışmalar hızla devam etmektedir. E-5 karayoluna ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir. Yakınında birçok istihdam sahası yer almaktadır.,

Adresi :Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Gazi Caddesi, Ankakuşu Sokak No:2A Star Towers Sitesi B1 Blok K: 5 D: 7 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 20.757,16 m2

Arsa Payı : 6078/4151432

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen E:1.50, Hmaks: 12.50 Ticaret + Konut alanında, kısmen Belediye hizmet alanında kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 460.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:08

02/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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