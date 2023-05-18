Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonun bir aracın üzerine devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Efsane Sokak'ta Emre I'nın (29) kullandığı kamyon, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda geriye doğru kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan kamyon yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Emre I. (29), olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayda devrilen kamyon ile hafif ticari araçta hasar oluştu.

Bu arada, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun yokuşta kayması ve park halindeki aracın üzerine devrilmesine ait anlar yer alıyor.

Kamyonun üzerine devrildiği aracın sahibi Mustafa Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anında aracında kimsenin olmamasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde yokuş yukarı giden kamyonun kayarak aracının üzerine devrildiğini anlatan Bülbül, olayı görmeleri üzerine durumu polise ve itfaiyeye bildirdiklerini aktardı. (AA)