Eğitimciler Birliği Sendikası (EBS) İstanbul 5 Nolu Şubesi, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü ile ilgili basın açıklaması yaptı. EBS üyelerinin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde de canla başla çalışan fedakar eğitim çalışanlarıyla tüm zorlukların üstesinden gelmektedir. Ancak 2021 yılı Ekim ayında İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati YENER' in göreve başlamasından sonra Esenyurt ilçesindeki çalışma huzuru bozulmuş, Eğitim çalışanları mobbinge maruz kalmaya başlamış, hakaret, tehdit, aşağılama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün rutini haline gelmiştir.

Necati YENER; Göreve başladığı günden itibaren Eğitim Çalışanlarını kendi ruh halinin tezahürü neticesinde paranoyak bir yaklaşımla sürekli itham etme , yargılama ve itibarsızlaştırma çabasında olarak , gerek toplantılarda, gerek birebir görüşmelerde sürekli olarak bu düşüncesini ima edecek söz ve davranışlarda bulunmuştur. Eğitim çalışanlarına karşı duyduğu güvensizlik ve paranoyak davranışlarıyla Esenyurt eğitim çalışanlarının ilçe dışına tayin istemesine sebep olmuştur. Uzun yıllar mevcut personeliyle hizmet veren ilçe milli eğitim müdürlüğünde Necati YENER' in baskı ve zulmü nedeniyle aynı yıl içinde 20 çalışan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden tayin isteyerek başla ilçelere gitmek zorunda kalmış ve yerlerine gelen kimse olmamıştır.

Bu baskı ve zulümler okullarda da devam etmektedir. Necati YENER yaptığı okul ziyaretlerinde okul yöneticilerini itibarsızlaştıracak şekilde söz ve davranışlar sergilemektedir. Okullarda temsil ve icraat makamı olan okul yöneticilerinin elini sıkmamakta, yüzüne bakmamakta, öğretmen ve müdür yardımcılarının önünde müdürleri muhatap almayarak okullardaki otoritesine sarsmaya çalışmaktadır.

Kibri kaf dağına ulaşan Necati YENER, kanun ve yönetmelikler dışına çıkacak usulsüz emirlerini yerine getirmeyen ya da sürekli yaptığı yanlışları dile getiren okul yöneticilerinin kendisine biat etmediğini düşünmekte ve böyle düşündüğü yöneticileri zorda bırakmak için tetikçi olarak seçtiği şube müdürleri aracılığıyla baskı kurmaktadır. Bu tetikçiliği kabul etmeyen Şube Müdürlerine de aynı okul müdürlerine uygulanan yöntem ve usullerle davranmaktadır. Bu baskılara rağmen hala kendisine biat etmediğini düşündüğü okul müdürlerinin açığını bulabilmek için müdür yardımcılarına ve öğretmenlere alenen kurumlarında bir muhbir gibi çalışmalarını, fetö vari iş ve işlemlerle yöneticilerine karşı tutum ve davranışlarda bulunmaya çağırmakta, kısacası aba altından sopa göstermektedir. Okul yöneticileri hakkında duymak istediği olumsuzlukları duyamadığında ise sinirlenerek baskı, tehdit ve şantajın dozajını arttırmaktadır. Ve maalesef işi Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini ileri bir seviyeye nasıl taşırım düşüncesinde olmayken, bunun yerine casusluk ve kumpas faaliyetleriyle uğraşmaktadır.

Eğitim çalışanlarına yönelik hitaplarında hiçbir üslubu ve devlet adabı bulunmayan Necati YENER eğitim çalışanlarına hakarette sınır tanımamaktadır. Tutarsız açıklamaları kendisine söylendiğinde her seferinde ben öyle demedim, siz beni yanlış anlamışsınız gibi cümleler kullanmakta, muhataplarının zeka seviyelerinin kendisini anlamaya yetmediğini söyleyecek kadar ukala tavırlar sergilemektedir. Karşısında eğitimli kitleni bulunduğunu unutarak söylediklerimin %30 unu anlasanız yeter diyecek kadar akıl tutulması içindedir.

Esenyurt'ta eğitim camiasında çalışma huzurunu bozan, tehdit ve hakareti dilinden eksik etmeyen, göreve geldiği günden itibaren Türkiye’nin en büyük ilçesini kişisel hırsına, kinine, kibrine kurban edip fitne fesat ve dedikodu ile meşgul olmaktan asli görevi olan Eğitim– Öğretim faaliyetleriyle ilgili bir uğraşı olamayan Necati YENER Esenyurt’ta eğitimi geriye götürmektedir.

Türkiye'nin eğitim yüzyılı hedefine her kademesinde özveriyle çalışılan ve göreve geldiği andan itibaren , sorunlara hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla neşter vuran bireysel gayretleri ve liderliğiyle eğitim çalışanlarına örnek olan Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut ÖZER' in ve hayatının hiçbir döneminde zulme rıza göstermeyen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Esenyurt'ta yapılan eziyetlere, eğitim neferlerine yapılan baskıya sessiz kalmayacağını, Eğitim çarkının en büyük dişlilerinden biri olan Esenyurt’ta huzuru tekrar sağlayıp Türki’ye Yüzyılı hedeflerine koşmakta öncülük edeceklerine inancımız tamdır."