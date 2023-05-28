Esenyurt'ta, Osmanlı kaftanı giyen bir seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanacağı okula papağanıyla geldi.

İlçede yaşayan Nazım Cihan, Osmanlı kaftanı kıyafetiyle geldiği Ekrem İnci Ortaokulu'nda, oyunu kullandı. Cihan'a, 8 yıllık papağanı "Paşa" da eşlik etti.

Cihan, yaptığı açıklamada, papağanını 8 yıl önce Eminönü'nden satın aldığını söyledi.

O günden beri "Paşa" ismini verdiği papağanıyla beraber olduğunu, nereye giderse onu da götürdüğünü dile getiren Cihan, onunla birlikte çok macera yaşadıklarını belirtti.

Cihan, "14 Mayıs seçimlerinde de yine aynı kostüm ve papağanımla oy kullandım." dedi.

Bu seçimde de aynı papağanı karşılarında gören sandık kurulu üyeleri şaşkınlığını gizleyemedi. Okulda ilgi odağı haline gelen papağan ile vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)