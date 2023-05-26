İlçelerinde temizlik hizmetlerinin düzgün yapılmadığını öne süren avatandaşlar, çevre ve toplum sağlığı üzerinden belediyeyi ve dolayısıyla bir partiyi eleştiri yağmuruna tutuyorlar.

Şimdide CHP2'li bir belediye olan Esenyurt’ta da benzeri bir tartışma başlamış görünüyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a yönelik eleştiriler de giderek büyüyor. Bir ilçe sakini Pınar Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi’nde çöplerin dağ gibi yığıldığından söz ederek, acil konteynır ihtiyacından söz ediyor ve “biz kendimize yakıştıramıyoruz bu görüntüyü ...Yarın seçim olmasına rağmen bu rahatlık ne” diye soruyor

Belediyeyi çalışmamakla suçlayan Esenyurtlular, “Bütün sokaklar böyle denetleme yok araç ve marketler mağazalar kaldırımları işgal etmiş belediye yatıyor görmemezlikten geliyor” şikayetini dile getirdiler.

Esenyurt un her sokağı böyle olduğunu öne suren vatandaşla kendi bölgesinde 3 farklı noktada balya balya kumaş artıkları atılmış olduğunu kimsenin onları almadığını söylüyor.

Bazı Esenyurtlular ise yapılan bir algı yöntemi olduğunu belirterek “Kardeşim ayıptır seçim günü bunu paylaşmak bu yanlış bir şey. Kul hakkına giriyorsunuz “ diye tepki gösteriyor ve başkana destek veriyor.

Kimi yurttaşlar ise , halkımızın bu konuda duyarsız olduğunu belirterek “Bizim insanlarımız pis arkadaşlar belediye çalışanları ne yapsın sen ye iç at dışarıya sonra belediye çalışmıyor önce kendi pisliklerimizi temizleyelim sonra yapılmazsa konuşulur” diyerek gösterilen tepkileri eleştiriyor ve vatandaşı daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Bazı vatandaşlar ise ilginç bir iddiada bulundu. Bir gece önce toplanan çöplerin sabahleyin tekrar yerine bırakıldığını öne süren ilçe sakini “Kıraç Dereyolunda seçimden önce ki gece belediye arabası geldi bütün çöpleri topladı aynı gecenin sabah aynı çöpler tekrar yerlere dökülmüştü bilerek yapılıyor algı bu. Gözümün önünde yapıldı bu işin CHP si falan yada AKP si falan yok ortalıkta algı yapan bi grup var oyuna gelmeyin” tepkisi dile getirildi