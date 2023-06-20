Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE2. İCRA DAİRESİ

2018/3469 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/3469 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Esenyurt İlçesi, Kıraç Mahallesi, 931 ada, 55 parselde 1.kat (4) nolu meskenin bulunduğu (İdari Adresi) Battalgazi Mahallesi Ayasofya Caddesi No:38 Esenyurt/İSTANBUL Adresindedir. Taşınmazın bulunduğu bina; 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı piyesi katı olmak üzere katlarda üç daireli ve 10 bağımsız bölüm olup 7 kattan müteşekkil B.A.K. tarzda inşa edilmiş olan binanın giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi mantolama kaplamalı, merdivenler mermer kaplamalı alüminyum korkulukludur. Yerinde yapılan incelemede (4) nolu meskenin, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap doğramalı odalar ve salon zeminler laminant parke kaplı iken antre, hol, mutfak, wc+banyo ve balkon mahalleri seramik kaplamalı, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak kısmen, banyo+wc duvarlarıseramik kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ve duşakabin mevcut, mutfakta ise sabit tezgâh ile ahşap mutfak dolaplı, pencereleri pvc ve ısıcamlı olup doğalgaz ısıtmalı, elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur. Esenyurt Belediyesi imar arşivinden alınan onaylı mimari projesinde 1.Kat (4) nolu girişte antre salon, iki odalı, banyo, wc ve mutfak+balkon mahallerinden oluşmakta yaklaşık net 77,60 m² brüt 95,00 m² alana sahiptir. Taşınmazın konumu itibariyle her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda civarın talep gören mesken ve ticari alanında yer almaktadır. Fiili durumu yukarıda açıklanan ve tapuda mesken vasıflı taşınmazın değerine etki eden tüm faktörler incelendiğinde; Bölgenin elektrik, su, telefon gibi tüm alt yapı ve ulaşım hizmetlerine sahip olduğu çevresindeki cadde ve bağlantılı sokakların temizlik hizmetleri gibi belediyenin verdiği diğer tüm kentsel hizmetlerden de yararlandığı hususları tespit edilmiştir. Gayrimenkulün bulunduğu yüzölçümü, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak; Esenyurt İlçesi, Kıraç Mahallesi, 931 ada, 55 parselde, 301,46 m² miktarlı arsası, 7/100 arsa paylı 1.Kat (4) bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmazın (1/1) tam hissesi değeri; 550.000,00-TL olarak rapor tanzim tarihi itibariyle tespit ve takdir edilmiştir.

Adresi : Battalgazi Mahallesi Ayasofya Caddesi No:38 1 Kat 4 Nolu Mesken Esenyurt/İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 301,46 m2

Arsa Payı : 7/100

İmar Durumu :İnşaat tarzıEsenyurt İlçesi 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 7.Etap Uygulama İmar Planında, Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 550.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2023 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir 16/06/2023