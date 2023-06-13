Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2019/36715 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/36715 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 2046 Ada, 34 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz İstanbul, Esenyurt İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1027.Sokak ve 1047.Sokak köşesinde, tapunun Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve 1046.Sokak köşesinde, tapunun 2046 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı ve 1027.Sokaktan 42 dış kapı numarası alan 109,38m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 5/30 arsa paylı 1.kat (2) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, onaylı mimari projesine göre bodrum katında zemin katta yer alan dükkana ait depo, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında bir adet depolu dükkan, normal katlarında birer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile faal durumda olmayan asansörü mevcut ana binanın 1.normal katında yer alan 2 nolu daire, onaylı mimari projesine göre plan itibariyle antre, balkonlu salon, antrede mutfak ile bir odadan ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 45,77 m2 net (süpürülebilir) alana sahiptir. Dairede zemin döşemeleri seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, çelik giriş kapılı, PVC doğrama ve ısıcamlı olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcuttur .Davaya konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Olumlu ve Olumsuz Etmenler: Bir taşınmazın değerine etki eden çok sayıda olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın değerine etki eden,olumlu ve olumsuz etmenlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Olumlu Etmenler: AVM, çarşı, okul, hastane, park gibi alanlara yakın olması.

Olumsuz Etmenler: Daire içi geometrisinin daha çok üçgen biçiminde olmasının eşya yerleşimi ve kullanımını kısıtlaması.

Adresi : Esenyurt İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1027.Sokak Ve 1047.Sokak Köşesinde, Tapunun FatihSultan Mehmet Caddesi Ve 1046.Sokak Köşesinde, 1027.SokaktanDış Kapı Numarası:42 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 109,38 m2Arsa Payı : 5/30

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 2.Derece ve 3.Derece Kentsel ve Bölge fonksiyonunda bitişik nizam 5 kat yapılanma şartlarına haiz iken İstanbul 9.İdare Mahkemesinin 22.06.2021 tarih,2021/1012e. kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı bulunmaktadır.

Kıymeti : 575.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyadaki mevcut tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 14:25 İcradan satılık 2012 model KİA 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:25

09/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.