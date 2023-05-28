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İstanbul Esenyurt Seçim Sonuçları 2023

Yurt genelinde seçim heyecanı sona erdi ve şimdi büyük bir merakla seçim sonuçları bekleniyor. Esenyurt seçim sonuçları 2023 sayfamızda size anlık oy sayımı sonuçlarını vermeye çalışacağız. Esenyurt ve ilçelerinde hangi aday yarışı önde götürüyor? Esenyurt seçimlerinde son durum nedir? İstanbul Esenyurt seçim sonuçları canlı ve anlık takip etmek için doğru adrestesiniz. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonucu, oy oranları ve seçim sonuçları:

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Esenyurt 2. tur sonuçları

Acaba İstanbul Esenyurt Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? 28 Mayıs seçimlerinde Esenyurt seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte, Esenyurt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. Turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu güncel oy oranları 14 Mayıs seçim sonuçları İstanbul Esenyurt'ta şöyle sona ermişti:

Kemal Kılıçdaroğlu %50,97

Recep Tayyip Erdoğan %44,62

Sinan Oğan %4,15

Muharrem İnce %0,26

Bkz: İstanbul Seçim Sonuçları 28 Mayıs