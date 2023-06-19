Esenler Belediyesi’nin 13 yıldır düzenlenen “Geleneksel Sünnet Şöleni” bu yıl Esenler Dörtyol Meydanı’nda yapıldı. Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda ekonomik durumu yetersiz, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerden seçine bin çocuk, Esenler Belediyesi tarafından anlaşmalı hastanelerde bir aylık süre içerisinde ücretsiz olarak sünnet edilecek.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun katılımıyla başlayan programa Esenlerliler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklara sünnet kıyafetlerini dağıtan Göksu, organizasyonda kirvelik yapacaklara da plaketlerini takdim etti.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HİÇBİR FEDÂKARLIKTAN KAÇINMAYIZ

“Biz Esenler’de istiyoruz ki çocuklarımız sağlıklı ve hijyenik ortamda sünnetlerini olsunlar. Geleceğe en güzel şekilde adım atarak başlasınlar” ifadelerini kullanarak konuşmasına başlayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şu sözleri söyledi:

“Her birimiz çocuklarımızın mürüvvetini görmek konusunda heyecan duyarız. Bu konuda ne kadar heyecanlanıp, yorulursak kendimiz o kadar mutlu atfederiz. Cenab-ı Hakk’ın insana vermiş olduğu fıtratın sonucudur. Her insan kendi çocuğuna karşı özel bir duygu besler ve bunun uğruna hayatını ortaya koymak da dahil olmak üzere hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz. İşte bize bu önemli duyguyu yaşatan, bize evlat veren Cenab-ı Hakk’a hepimiz hamd etmemiz lazım. Bir insan için hayatta en kutsal emanet olan ve hayatta uğruna her türlü fedâkarlığı yapacağı çocuklarımızın bugün anlamlı bir günündeyiz. Çocuklarımızın bir sünnetinde farklı bir duyguya kapılırız bir de evliliklerinde.”