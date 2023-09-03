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T.C.

BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2021/3954 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/3954 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, 3138 ada, 2 no.lu parselinde kayıtlı, D blok, 30. kat, 246 no.lu bağımsız bölüm olup, adres olarak; Esenyurt, Akevler Mahallesi, Faih Sultan Mehmet Caddesi bağlantılı 1048, 1049, 1051 ve 1054. Sokaklarla çevrili yapı adası içerisinde kalan, S Towers Sitesi,No: 12E, D blok, 30. kat, D: 246 adresinde yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz tapuda D blok, 30. 2kat, D: 246 şeklinde kayıtlı olmakla birlikte; belediyeden temin edilen projesinde 16 kattan ibaret olduğu, 16 kattaki toplam bağımsız bölüm sayısının 133 olarak gösterildiği tesbit edilmiştir. 30 katlı olan blok projesinde E Blok olup, yerinde yapılan incelemede, D Blok, 30 katlı inşa edilmiş olduğundan, tapuda tescile esas ayrı bir projenin mevcut olduğu değerlendirilmektedir. Sitenin ve içerisinde yer alan bloklardan C blokta oturanların ve yönetim ofisinin bulunduğu, diğer bloklar olan A, B, satışa takdirine konu taşınmazın bulunduğu D ve E no.lu blokların henüz inşaat aşamasında oldukları görülmektedir. D Blokta bodrum katlardan sonra toplam kat sayısı 16 kat olarak gösterilmektedir. Ancak satışakonu taşınmaz 30. Katta yer almakta olup, yerindeki yapının projesinde 30 katlı E Blokla benzer yükseklikte olduğu görülmektedir. Taşınmazın bulunduğu parsel orta noktası baz alındığında satışa konu taşınmaz;E-5 asfaltına ve Metrobüs durağına 1420 m. / Esenyurt merkeze ve Es Kule AVM ye 1830 m. / Esenyurt Resmi dairelerin yer aldığı (Kaymakamlık-Belediye) City Center binasına 1090 m. / Esenyurt Devlet Hastanesine 12200 m. takribi kuş uçumu mesafededir. Satışa konu taşınmaz tapuda D blok, 30. kat, D: 246 şeklinde kayıtlı olmakla birlikte; belediyeden temin edilen projesinde 16 kattan ibaret olduğu, 16 kattaki toplam bağımsız bölüm sayısının 133 olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Projesinden temin edilen D blok kesitine yukarıda yer verilmekte olup, bodrum katlardan sonra toplam kat sayısı 16 kattan ibarettir. Yerindeki D Blokun 16 kattan ibaret olmadığı görülmektedir. Taşınmazıntapu kaydı da D blok, 30. kat, D: 246 şeklindedir. D Blokun tapuda tescile esas projesinin incelenmesi gerekmekte olup, temini hususundaki takdir Sayın Müdürlüğünüze aittir.satışakonu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede olup, alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşım araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişme gösteren bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yakınında semt pazarı kurulmaktadır. Alışveriş merkezleri servis araçları ile hizmet vermektedir. Sosyal hayatı etkileyen faktörler bölgede hızla artmakta ve gelişim göstermektedir. Bölgenin çehresini değiştirecek ve değer katacak çok sayıdaki prestijli yapının inşaatı devam etmektedir. E-5 karayoluna ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir.

Adresi : Esenyurt, Akevler Mahallesi, Faih Sultan Mehmet Caddesi Bağlantılı 1048, 1049, 1051 Ve 1054. Sokaklarla Çevrili Yapı Adası İçerisinde Kalan, S Towers Sitesi,No: 12E, D Blok, 30. Kat, D: 246Esenler / İSTANBUL

Yüzölçümü : 20.057,00 m2Arsa Payı : 867000/2005700000

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli, Esenyurt TEM güneyi, 2. Etap Uygulama İmar Planında, Ticaret+Konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:24

04/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.