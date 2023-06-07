Elektrikli araçlar, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım seçeneği olarak giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu doğrultuda, Türkiye'deki elektrikli araç kullanıcıları için şarj çözümleri sunan Eşarj, Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu kurarak araçların şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor. Ankara-Isparta yolunda yer alan bu yeni şarj istasyonu, yüksek hızlı (DC) şarj imkanı sunarak araçların hızlı ve verimli bir şekilde şarj olmasını sağlıyor

Eşarj, Taymek Unlu Mamüller dinlenme tesislerinde bulunan yüksek hızlı (DC) şarj istasyonuyla elektrikli araç kullanıcılarına yüzde 10'dan yüzde 80 şarj seviyesine ortalama 20 dakikada ulaşma imkanı sunuyor. Bu hızlı şarj istasyonu, Türkiye'deki ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor. Eşarj, müşterilerine yüksek kaliteli şarj deneyimi sunmak için sürekli olarak yatırımlarını hızlı şarj istasyonlarına yönlendiriyor.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Eşarj'ın Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağına sahip olduğunu belirtti. Pınar, müşterilerin zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamak için yatırımlarını hızlı şarj istasyonlarına odakladıklarını vurguladı.

Eşarj, 360 kilovat gücünde kurulan bu ilk ve en hızlı şarj istasyonuyla Türkiye'deki ağını genişletmeyi hedefliyor. Şirket, 2023 sonuna kadar 81 ilde en az 1 yüksek hızlı (DC) şarj istasyonu olmak üzere toplamda 1000 istasyon kurmayı planlıyor. Bu sayede, Türkiye'deki elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş bir şarj altyapısı sağlanarak seyahat özgürlüğü ve kullanım kolaylığı sunulacak.

Eşarj'ın Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu kurması, elektrikli araç kullanıcıları için büyük bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek hızlı (DC) şarj imkanı sayesinde araçların şarj süreleri önemli ölçüde kısaltılırken, elektrikli araçların kullanımı daha da pratik hale geliyor. Eşarj'ın genişleme hedefleriyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında daha fazla hızlı şarj istasyonunun kurulmasıyla elektrikli araç sahiplerinin seyahat deneyimi daha da iyileşecek.