Kanal 7'nin sevilen dizisi Esaret'te Reşit karakterine hayat veren usta oyuncu Bülent Ergün kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Daha önce hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Esaret Dizisi Reşit Kimdir?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Esaret'te Reşit karakterine hayat veren oyuncu Bülent Ergün'dür.

Bülent Ergün Kimdir?

Bülent Ergün, 1968 yılının Mayıs ayında, Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 55 yaşındaki oyuncu Bülent Ergün, Burcu Kurtuluş Ergün ile evlidir ve Fahir Benan isminde bir oğlu vardır.

Bülent Ergün'ün Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Tiyatro kökenli oyuncu Bülent Ergün birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır.

★Anadolu Meydan Sahnesi

★Küçükçekmece Belediye Tiyatrosu

★Başkent Oyuncuları Tiyatrosu Ankara

★Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu

★Tiyatro Gözlem

★Film Sanat Evi Tiyatro Topluluğu

★Koza Tiyatrosu

Bülent Ergün'ün Rol Aldığı Diziler

Bülent Ergün birçok dizide rol almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır.

★Arka Sokaklar

★Yahşi Cazibe

★Alemin Kıralı

★Muhteşem Yüzyıl

★Muhteşem Yüzyıl: Kösem

★Şehrin Melekleri

★Ankara'nın Dikmeni

★Kocamın Ailesi

★Vatanım Sensin

★Kalp Atışı

★Bir Litre Gözyaşı

★Kırmızı Kamyon

★Esaret

Bülent Ergün Rol Aldığı Filmler

★Bana Bir Soygun Yaz

★Mc Dandik

★Kırmızı

★Olaylar Olaylar

★Atçalı Kel Mehmet

★Ayaz

★Beginner

YENİGÜN HABER MERKEZİ