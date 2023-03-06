Bir yanda kibri ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan Orhun, diğer yanda günahsız olduğu halde kendine biçilen rolü üstlenmeye hazır Hira… Demirhanlı ailesinin veliahdı Orhun ve ikiz kardeşini öldürdüğünü düşündüğü Hira’nın intikamla yoğurulan aşkı Kanal 7’nin yepyeni dizisi Esaret ile ekrana geliyor. Demirhanlı Konağı acı bir haberle sarsılır. Ailenin lideri, kudretli Orhun Demirhanlı’nın ikiz kız kardeşi, görev için gittiği Afrika’da korkunç bir cinayete kurban gider. Kız kardeşini almak için gittiği Afrika’da acı gerçekle yüzleşen Orhun, kardeşinin katillerini cezalandırmayı kafasına koyar. Yüreğindeki intikam ateşiyle hayatına devam etmeye çalışan Orhun, Afrika’dan dönerken içinde kor bir ateş, yanında ise köle bir kız olan Hira vardır. Bundan sonra ne dünya eskisi gibi olacaktır ne de Orhun Demirhanlı… Kader, çöl rüzgârlarını İstanbul’a kadar sürüklerken; bir mağrur ile bir mağdur aynı yoldadır artık. Ve ‘esaret’ başlamıştır bir kere. Kardeşinin intikamını almak isteyen Orhun ve vicdanının esiri olan Hira’nın öyküsü Esaret hafta içi her gün 19:00’da Kanal 7’de…