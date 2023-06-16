Esaret dizisi 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal 7 ekranlarına gelen ve gündüz kuşağının sevilen dizilerin başında gelen Esaret dizisinin 135. bölümü internet üzerinden araştırılıyor. 135. bölümde neler olacağı merak edilirken, sosyal medya üzerinden vatandaşlar aratmasını sürdürüyor. Peki 135. bölüm ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 134. bölümünden sonra 135. bölüm fragmanı yayınlandı.

ESARET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kanal 7'nin yeni dizisi "Esaret", izleyicilerle buluşuyor. Bu dizi, intikam ve aşk temasını ön plana çıkararak dikkat çekiyor. Başrollerini Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in paylaştığı "Esaret", her gün 19:00'da Kanal 7'de yayınlanıyor.

Dizinin hikayesi, Demirhanlı ailesinin liderinin Afrika'da meydana gelen bir cinayete kurban gitmesiyle başlıyor. Bu olayın ardından Orhun, kız kardeşinin katillerini bulup cezalandırmak için intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Afrika'dan dönerken yanında köle bir kız olan Hira'yı getiren Orhun, hayatının bundan sonra eskisi gibi olmayacağının farkına varıyor.