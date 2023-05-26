Esaret dizisi 120 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal 7 ekranlarına gelen ve gündüz kuşağının sevilen dizilerin başında gelen Esaret dizisinin 120. bölümü internet üzerinden araştırılıyor. 120 bölümde neler olacağı merak edilirken, sosyal medya üzerinden vatandaşlar aratmasını sürdürüyor. Peki 120 bölüm ne zaman? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 119. bölümünden sonra 120. bölüm fragmanı yayınlandı.

ESARET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kanal 7'nin yeni dizisi "Esaret", izleyicilerle buluşuyor. Bu dizi, intikam ve aşk temasını ön plana çıkararak dikkat çekiyor. Başrollerini Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in paylaştığı "Esaret", her gün 19:00'da Kanal 7'de yayınlanıyor.

Dizinin hikayesi, Demirhanlı ailesinin liderinin Afrika'da meydana gelen bir cinayete kurban gitmesiyle başlıyor. Bu olayın ardından Orhun, kız kardeşinin katillerini bulup cezalandırmak için intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Afrika'dan dönerken yanında köle bir kız olan Hira'yı getiren Orhun, hayatının bundan sonra eskisi gibi olmayacağının farkına varıyor.

"Esaret", Orhun'un intikam hırsıyla yaşarken Hira'nın vicdanıyla mücadelesini konu alıyor. Orhun'un kibirli ve intikam ateşiyle yanarken, Hira ise günahsız olduğu halde kendine biçilen rolü üstlenmeye hazır bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Dizi, bu iki karakterin yaşadığı aşkın ve çekişmenin etrafında şekilleniyor.

"Esaret" farklı bir hikayeyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Her bölümü merakla beklenen dizi, Kanal 7'nin izleyiciyi ekrana kilitlediği yapımlar arasında yer alıyor. İntikam ve aşkın düellosunu işleyen "Esaret", hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor.



