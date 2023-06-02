İstanbul’da gerçekleşecek olan eŞampiyonlar Ligi Finali biletleri satışta! Avrupa’nın en iyi 8 FIFA oyuncusunu karşı karşıya getirecek olan eŞampiyonlar Ligi Finali 7 Haziran’da, UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinden üç gün önce gerçekleşecek.

eChampions League Finals ismiyle bilinen eŞampiyonlar Ligi Finali, İstanbul’da, ESA Esports Arena’da ünlü FIFA oyuncularını heyecan dolu bir seri mücadelede karşı karşıya getirmeyi hedefliyor. Aralarında FIFA 21’de 535-0’lık galibiyet serisiyle rekor kıran Danimarkalı genç oyuncu Anders ve dünya şampiyonu Umut Gültekin gibi önemli oyuncuların bulunduğu yıldızlar karması, 7 Haziran Çarşamba günü 16.00’da düzenlenecek olan finalde kıyasıya mücadele edecek.