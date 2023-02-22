AMBİYANS FUARCILIK VE GEEM DEPREMZEDELER İÇİN EL ELE VERDİ

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Vatandaşlar yoğunluk yaşandığı durumda https://esadem.eyupsultan.bel.tr adresinden Tele Seans başvuru kaydı oluşturabilecek, başvurunun ardından uzmanlar en kısa sürede kendilerine dönüş sağlıyorlar.

Deprem bölgesi için gıda çağrısı

Deprem bölgesi için gıda çağrısı

Canlı Destek Hattı’nda yaşanabilecek yoğunluk durumunda ise hizmetin aksamaması için Tele Seans Canlı Destek Hizmeti kuruldu.

18 yaş üzeri için ise 0530 166 43 26 numaralı telefon hattından psikolojik destek sağlanıyor.

Psikologlar, Canlı Destek Hattı’nda 3 ile 17 yaş arası bireyler için 0537 980 41 72 numaralı telefon hattından hizmet veriyor.

ESADEM psikologları Canlı Destek Hizmeti kapsamında hafta içi her gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında görev yapıyor.