İstanbul

Dr. Baran Bozoğlu, Türkiye'de son dönemde eş zamanlı yaşanan kuraklık ve sel felaketlerine ve alınabilecek önlemlere Dünya Su Günü nedeniyle AA Analiz için yazdı.

Bu yıl 22 Mart Dünya Su Günü'nün teması "değişimi hızlandırmak" olarak belirlendi. Geçen yılki tema ise "yeraltı suyunu görünür kılmak" idi. Peki, yaşam kaynağımız olan suya gerçekten değer veriyor muyuz ve değişimi neden hızlandırmalıyız?

Muhteşem bir döngü olan su döngüsü, bir su molekülünün dünya ölçeğinde yolculuğunu anlatır. Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin altıncısı olan "temiz su ve sanitasyon" hedefine dair ilerleme raporu yayımlandı. Bu rapora göre dünya ve Türkiye ölçeğinde önemli veriler bulunmaktadır.

İklim değişikliği nedeniyle, Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz Havzası en çok etkilenecek bölgelerden biri olacak. Ülkemizde bir yandan kuraklık yaşanırken, diğer yandan sel felaketleri ile maddi ve manevi kayıplar veriyoruz. Bu durum, aslında beklenen ve öngörülen bir süreçtir.

BM Dünya Su Günü temasında belirttiği gibi "değişimin hızlanması" noktasına odaklanmalıyız. İklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik önlemler alarak bu felaketleri daha az etkilenerek atlatmamız mümkündür. Bu kapsamda, kayıpları azaltmak için yapılması gerekenler şunlardır:

Su kaynaklarını korumak ve kirliliği engellemek. Atık suları değerlendirmek ve arıtılmış suların tekrar kullanımını artırmak. Tarımsal sulamadaki su ihtiyacını azaltmak için sulama tekniklerini değiştirmek ve suyun olmadığı yerlerde sulu tarımdan vazgeçmek. Sel sularını bir su kaynağı olarak görmek ve depolamak. Yer altı suyu depolama çalışmalarına odaklanmak. Ağaçlandırmayı artırmak ve toprağın kurak halini ve toprak kaybını gidermek. Erken uyarı sistemleri oluşturmak ve geliştirmek.

Değişimin kaçınılmaz olduğu düşünülürse, iklim krizine karşı kayıp ve zararları azaltmak amacıyla "değişimi hızlandırmalıyız.