Yakutiye ilçesinin Muratpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde, "Muratpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm 1. Etap Yıkım Töreni" düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm ve gelişim hamleleri kapsamında, söz konusu mahallede yapılacak yeni ofis ve iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Erzurum'un en eski yerleşim birimlerinden olan mahallede kentsel dönüşüm projesiyle bölgede yeni ticari alan oluşturacaklarını ifade eden Sekmen, "Risk taşıyan binaların yıkımıyla başlayan ve sonra da modern tasarımla taçlandıracağımız projemizle mahallemizin kentsel estetiğine de yeni çehre kazandıracağız. 2 bin metrekare alanda 9 riskli bina ve 18 bağımsız birimden oluşan bölgede, inşallah ilçemize yakışan projeyi beğeninize sunacağız." diye konuştu.

Belediye imkanları ve TOKİ işbirliği ile Erzurum'un dört bir yanını modernize ettiklerini dile getiren Sekmen, "Kentsel dönüşüm yaparken insanların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Vatandaşların destek ve duasıyla Erzurum, yaşanabilir kentler sıralamasında zirvenin sahibi olacak." dedi.

Konuşmaların ardından iş makineleriyle mahalledeki eski yapıların yıkımına başlandı.

Törene, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.