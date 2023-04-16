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Sıkıştıkları araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı lar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza da sürücü ve Sulhattin Babarhan ile İsa Babarhan yaralandı.