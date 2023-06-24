Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Erzurum ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Erzurum ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Erzurum Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 460,59 1,79 1,67 Erzurum / Yakutiye / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 444,23 3,47 3,33 Erzurum / Palandöken / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 432,18 4,97 4,77 Erzurum / Yakutiye / Erzurum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 417,95 7,01 6,71 Erzurum / Yakutiye / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 403,99 9,25 9,58

Erzurum / Palandöken / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 399,23 10,06 10,77 Erzurum / Palandöken / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 387,85 12,13 11,92 Erzurum / Oltu / Oltu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 384,03 12,88 11,51 Erzurum / Yakutiye / Erzurum Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 383,67 12,95 12,71 Erzurum / Palandöken / Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 377,94 14,1 13,18 Erzurum / Aziziye / Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 358,41 18,41 19,23 Erzurum / Yakutiye / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 354,00 19,48 20,89 Erzurum / Palandöken / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 347,38 21,14 21,37 Erzurum / Yakutiye / Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 341,60 22,67 – Erzurum / Aziziye / Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 336,14 24,18 23,84 Erzurum / Aşkale / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 295,89 37,85 – Erzurum / Aziziye / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 277,30 45,92 48,29 Erzurum / Hınıs / Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 274,64 47,18 65,63 Erzurum / Yakutiye / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 271,46 48,7 60,37 Erzurum / Oltu / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 262,41 53,32 59,81 Erzurum / Aziziye / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 255,45 57,13 63,09 Erzurum / Yakutiye / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,65 65,36 93,39 Erzurum / Aziziye / Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 234,43 70,05 – Erzurum / Yakutiye / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 227,47 74,79 97,07 Erzurum / Yakutiye / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 218,86 80,74 96,31 Erzurum / Palandöken / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 212,61 84,97 – Erzurum / Pasinler / Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 202,54 91,01 45,35 Erzurum / Palandöken / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 189,72 96,36 –

Erzurum ilindeki liseler arasında Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi, 460,59 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi, Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi, Erzurum Anadolu Lisesi ve Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Erzurum ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Erzurum ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir