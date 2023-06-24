Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Erzurum ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Erzurum ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Erzurum Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|460,59
|1,79
|1,67
|Erzurum / Yakutiye / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|444,23
|3,47
|3,33
|Erzurum / Palandöken / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|432,18
|4,97
|4,77
|Erzurum / Yakutiye / Erzurum Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|417,95
|7,01
|6,71
|Erzurum / Yakutiye / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|403,99
|9,25
|9,58
|Erzurum / Palandöken / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|399,23
|10,06
|10,77
|Erzurum / Palandöken / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|387,85
|12,13
|11,92
|Erzurum / Oltu / Oltu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|384,03
|12,88
|11,51
|Erzurum / Yakutiye / Erzurum Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|383,67
|12,95
|12,71
|Erzurum / Palandöken / Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|377,94
|14,1
|13,18
|Erzurum / Aziziye / Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|358,41
|18,41
|19,23
|Erzurum / Yakutiye / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|354,00
|19,48
|20,89
|Erzurum / Palandöken / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|347,38
|21,14
|21,37
|Erzurum / Yakutiye / Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|341,60
|22,67
|–
|Erzurum / Aziziye / Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|336,14
|24,18
|23,84
|Erzurum / Aşkale / Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|295,89
|37,85
|–
|Erzurum / Aziziye / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|277,30
|45,92
|48,29
|Erzurum / Hınıs / Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|274,64
|47,18
|65,63
|Erzurum / Yakutiye / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|271,46
|48,7
|60,37
|Erzurum / Oltu / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|262,41
|53,32
|59,81
|Erzurum / Aziziye / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|255,45
|57,13
|63,09
|Erzurum / Yakutiye / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,65
|65,36
|93,39
|Erzurum / Aziziye / Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|234,43
|70,05
|–
|Erzurum / Yakutiye / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,47
|74,79
|97,07
|Erzurum / Yakutiye / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|218,86
|80,74
|96,31
|Erzurum / Palandöken / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|212,61
|84,97
|–
|Erzurum / Pasinler / Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|202,54
|91,01
|45,35
|Erzurum / Palandöken / Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|189,72
|96,36
|–
Erzurum ilindeki liseler arasında Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi, 460,59 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi, Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi, Erzurum Anadolu Lisesi ve Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.
Erzurum ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Erzurum ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ