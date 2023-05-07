Erzurum Belediye Başkanı Sekmen şu ifadeleri kullandı:

"Bu kaos ortamını yaratan Ekrem İmamoğlu’nun ta kendisidir. Bizzat Ekrem İmamoğlu’nun kendisidir.Çünkü etrafta kimseyi görmeyince o zannetti ki, bu milliyetçi muhafazakar şehirden onbinlerce insan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız’ı karşıladığı gibi onu karşılayacak. Geçti o günler. Artık senin ipliğin pazara çıktı. Seni herkes tanıdı. Seni herkes tanıdı. Ankara’yı tanıdı. İzmir’i tanıdı. Size bu milletten artık destek yok. Bunu böyle bilesiniz Allah’ın izniyle. Onun için şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı hukuku yok. Valimizi, emniyetimizi, polisimizi zora sokacak hiçbir hareket yok. Ben şu anda nöbetçi cumhuriyet savcılığına geçiyorum ve şu duyuruda bulunuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ne zaman miting yapmak üzere resmen müracaatta bulundu? Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu işin gereği bu. Eğer bu işleri böyle yasalara aykırı , kanunlara aykırı, yönetmeliklere aykırı yaparsanız olacağı budur. Onun için burada tekrar 85 milyon insanımıza sesleniyorum. Çok az bir süre kaldı. İnşallah halkımız herkesten gerekli cevabı verecek. Herkes karnesini inşallah önüne koyup düşünecek."

YENİGÜN HABER MERKEZİ