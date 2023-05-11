Türkiye'de Satılan 500 cc Motosikletler: Hangi Markalar ve Modeller Popüler?

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Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralı lar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastane sine kaldırdı.

Ekipler, otomobil içerisindeki sürücü Hıdır Y. ile yolcular S.Y. (51) ve Ç.A'yı (46) sıkıştıkları yerden çıkardı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.