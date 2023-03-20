Ayda Listelerin Fedai'si Oldu

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Yerleşim yerlerinde ise olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.(AA)

Köye gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, tıkanan su kanalını açarak yoldaki taşlar ve çamuru temizledi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Başpınar köyünde bulunan sulama kanalının yağışın ardından taş ve çamurla dolması üzerine bazı yollar su altında kaldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.