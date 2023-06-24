Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Erzincan ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Erzincan ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Erzincan Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Erzincan / Merkez / Erzincan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 443,12 3,61 3,14 Erzincan / Merkez / Erzincan Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 411,48 8 8,44 Erzincan / Merkez / Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 371,33 15,48 16,97 Erzincan / Merkez / TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 348,93 20,74 22,53 Erzincan / Refahiye / Refahiye Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 341,87 22,59 23,26

Erzincan / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 302,39 35,34 34,06 Erzincan / Merkez / Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 287,35 41,4 42,11 Erzincan / Merkez / Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 260,03 54,59 55,76 Erzincan / Merkez / Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 237,27 68,17 58,55 Erzincan / Merkez / Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 236,14 68,92 –

Erzincan ilindeki liseler arasında Erzincan Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Erzincan Fen Lisesi, 443,12 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Erzincan Lisesi, Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Refahiye Fen Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Erzincan ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Erzincan ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.