Trabzon doğumlu iş insanı ve Trabzonspor Kulübü'nün 18. başkanı olarak göreve başlayan Ertuğrul Doğan, başarılı iş geçmişi ve spor dünyasındaki etkinliği ile adından sıkça söz ettiriyor. 1977 yılında Trabzon'da doğan Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi mezunu olup, 2000 yılında madeni yağ ve akaryakıt sektörüne "Doğan Akaryakıt" adıyla giriş yaptı.

Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Ertuğrul Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Doğan liderliğindeki Oltan & Köleoğlu Enerji Şirketi, Türkiye'nin en büyük biyokütle enerji santrali yatırımı yapan firma unvanını elde etti.

Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu ve Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Ertuğrul Doğan, aynı zamanda Trabzon Ticaret Odası Başkan Yardımcısı görevini başarıyla yürütmüştür. 8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

26 Mart 2023 tarihinde yapılan Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda 1129 geçerli oyun 919'unu alarak kulübün 18. başkanı seçilen Ertuğrul Doğan, evli ve iki çocuk babası olup, iş hayatına devam etmektedir.