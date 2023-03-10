8 Kasım 1977 tarihinde Hakkâri’de doğan tiyatro ve sinema sanatçısıdır.. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan’ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul’a gelmeden önce Hakkâri’de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul’da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter’de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut’u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yanına, çalışması için çağırmıştır.
2000 yılında BKM’nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut’a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki “Doktor bu ne?” repliği ile tanınmıştır.
Filmografisi
2003: Bana Bir Şeyler Oluyor – Tiyatro
2005: Organize İşler
2006: Bir Demet Tiyatro
2007: Kutsal Damacana
2008: Çok Güzel Hareketler Bunlar – Dizi
2009: Neşeli Hayat
2010: Çocuklar Duymasın – Dizi
2010: Çok Filim Hareketler Bunlar
2011: Alemin Kıralı – Dizi
2011: Kutsal Damacana: Dracoola
2013: Galip Derviş – Dizi
2014: Patron Mutlu Son İstiyor
2015: Bana Baba Dedi – Dizi
2015: İçimdeki Ses – Yılmaz rolünde
2016: Ekşi Elmalar
2016: Geldim Gördüm Güldüm – Dizi
2017: Dostlar Mahallesi – Dizi
2017: Kolonya Cumhuriyeti
2019: Organize İşler 2: Sazan Sarmalı- Ersin
2020: Çok Güzel Hareketler 2 – Dizi
2020: Feride
2020: Survivor 2020 – Yarışma
2022: Demet Akbağ ile Güldürme Beni – Program
2022: Şarkılar Bizi Söyler – Program
2022: Şimdi Yandık
2022: Kutsal Damacana 4 – Asım
Oynadığı reklamlar
Doritos
Peyman
Eti Çikolata Keyfi
Bonus
IKEA
Sevenhill
Teknosa
Vodafone