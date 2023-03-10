8 Kasım 1977 tarihinde Hakkâri’de doğan tiyatro ve sinema sanatçısıdır.. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan’ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul’a gelmeden önce Hakkâri’de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul’da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul’da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter’de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut’u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yanına, çalışması için çağırmıştır.

2000 yılında BKM’nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut’a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki “Doktor bu ne?” repliği ile tanınmıştır.

Filmografisi

2003: Bana Bir Şeyler Oluyor – Tiyatro

2005: Organize İşler

2006: Bir Demet Tiyatro

2007: Kutsal Damacana

2008: Çok Güzel Hareketler Bunlar – Dizi

2009: Neşeli Hayat

2010: Çocuklar Duymasın – Dizi

2010: Çok Filim Hareketler Bunlar

2011: Alemin Kıralı – Dizi

2011: Kutsal Damacana: Dracoola

2013: Galip Derviş – Dizi

2014: Patron Mutlu Son İstiyor

2015: Bana Baba Dedi – Dizi

2015: İçimdeki Ses – Yılmaz rolünde

2016: Ekşi Elmalar

2016: Geldim Gördüm Güldüm – Dizi

2017: Dostlar Mahallesi – Dizi

2017: Kolonya Cumhuriyeti

2019: Organize İşler 2: Sazan Sarmalı- Ersin

2020: Çok Güzel Hareketler 2 – Dizi

2020: Feride

2020: Survivor 2020 – Yarışma

2022: Demet Akbağ ile Güldürme Beni – Program

2022: Şarkılar Bizi Söyler – Program

2022: Şimdi Yandık

2022: Kutsal Damacana 4 – Asım

Oynadığı reklamlar

Doritos

Peyman

Eti Çikolata Keyfi

Bonus

IKEA

Sevenhill

Teknosa

Vodafone

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