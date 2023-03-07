1966 yılında Nevşehir’de dünyaya gelen Ersan Şen’in, lise eğitimi için İstanbul’a gelene kadar çocukluğu ve gençliği Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası’nda geçti.

Ersan Şen, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden 1983 yılında mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1987 yılında üniversite mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Şen, yüksek lisansını 1989 yılında Marmara Üniversitesi’nde yaptı. 1994 yılında aynı üniversitede doktorasını yapan Şen, 1998 yılında da doçent oIdu. 2004 yılından bu yana profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık yapan Ersan Şen, akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüten Şen, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi olarak da idari görevde bulunmuştur. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip olan Şen’in, bu alanlarda yazılmış birçok kitap, makale ve çevirisi mevcuttur. Aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.

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