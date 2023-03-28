Geliştirdiği teknolojik ürünler ve yarattığı markalarla yaşamın birçok alanında paydaşlarını geleceğe hazırlayan Senkron Tech’in CEO’su Erdal Özkan, firma ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilen ve hızlı bir şekilde uygulanabilen ERP yazılımının Türkiye’deki pazar payının da giderek büyüyeceğini vurguluyor.

Research and Markets araştırmalarına göre kurumsal kaynak planlama yazılım ERP’nin global pazar büyüklüğü 59,48 milyar dolar değerine ulaşırken 2030’a kadar yıllık %11’lik bir büyüme oranıyla 123,41 milyar dolara erişmesi bekleniyor. Raporda, veri odaklı kararlara olan talebin artması ve mobil ile bulut uygulamalarının benimsenmesi, ERP yazılımı pazarının büyümesini sağlayan temel faktörler olarak belirtilirken, ERP yazılımlarının sağladığı avantajların kurumlar tarafından fark edilmesiyle birlikte bu alanda oluşacak talebin artması da bekleniyor. International Data Corporation’ın (IDC) araştırmasına göre Türkiye ERP Pazarı da 2022’de %5 büyüyerek 391,67 milyon dolar değerine ulaştı. Senkron Tech CEO’su Erdal Özkan, firma ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilen ve hızlı bir şekilde uygulanabilen ERP yazılımının Türkiye’deki pazar payının giderek büyüyeceğini vurguluyor.

Kararları Etkiliyor, Operasyonel Süreçleri Kolaylaştırıyor ve İş Yükünü Azaltıyor

Envanter yönetimi, günlük operasyonların izlenmesi, stok kontrolü, üretim ve satış gibi süreçlerin manuel takibi şirketler için büyük bir zaman ve para kaybı oluyor. Çok sayıdaki iş sürecini birbirine bağlayan ve bu süreçlerle ilgili veri akışını sağlayan ERP yazılımı sayesinde şirketlerin birçok avantaj elde ettiğini aktaran Senkron Tech CEO’su Erdal Özkan, “ERP sistemleri, bir şirketin işlem verilerinin tamamını pek çok kaynaktan toplayarak veri bütünlüğü sağlar. Bu sayede işletmeler, günlük, haftalık, aylık veya yıllık tüm iş faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilirken hem operasyonel süreçlerde insan kaynaklı hataların önüne geçiyor hem de iş yüklerini önemli ölçüde azaltıyor. Tüm süreçler uçtan uca entegre bir şekilde daha iyi yönetildiğinden, ERP kullanan firmaların data analizi de daha etkin hale geliyor ve sağlıklı süreç yönetimleri, karar mekanizmalarını da etkiliyor.” ifadelerinde bulundu.

Sektörde Lider Konumdayız

Uçtan uca iş akışı için en ideal çözümlerden bir tanesi olan ERP sisteminin, müşteri siparişlerinin durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek istenilen bilgiye şirketlerin hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak sağladığını aktaran Senkron Tech CEO’su Erdal Özkan, “Kablo üretimi sektöründe Senkron ERP sistemimizle birlikte sektörel liderliği elimizde bulunduruyoruz. Türkiye’de faaliyet gösteren kablo üreticisi firmaların yarısından fazlası Senkron ERP kullanıyor. Özellik Senkron ERP sistemimiz sayesinde kablo üreticileri, üretim, tedarik, satış, hizmet, finans ve insan kaynakları süreçlerini iyileştirerek sektörel rekabet güçlerini koruyor ve artırıyor. İnovatif çözümlerimizin tamamında yarının dünyasını hedefleyerek kablo sanayi ekosisteminin tüm paydaşlarının işini sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşımla kolaylaştırıyoruz. Yaklaşık 26 yıllık bilgi birikimimizle önümüzdeki dönemde Senkron ERP’yi oteller tarafında da etkin hale getirme hedefimiz var. Sağlık ve zindelik sektörü yazılımımız olan FLYBY ile otel sektöründe önemli bir deneyim elde ettik. Elde ettiğimiz bu deneyimi geliştirerek, Senkron ERP ile otellerin uçtan uca kaynak planlama süreçlerini yönetmeyi planlıyoruz.” ifadelerinde bulunuyor. ERP yazılımı alanında çalışmalarının devam edeceklerini söyleyen Erdal Özkan, gelecek yıllarda yeni yatırımların etkisi ve ihracat vizyonlarıyla birlikte yerli ERP teknolojilerini ve yazılımlarını dünyada farklı sektörlere yönelik olarak temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.