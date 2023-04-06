Bloomberg HT ekranlarında gelen Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları usta müzisyen Erol Evgin, oyuncu Barış Kılıç ve Devrim Özkan ile iş insanı Ali Haydar Bozkurt oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Evgin,"Siyasete girmeyi hiç düşünmedim. Turgut Özal teklif etmişti ama kabul etmedim" dedi.

Evgin, 75 yaşında fit görüntüsü hakkında, "Un tüketmiyorum, şekeri azalttım, iyi uyuyorum, stresten uzakta durmaya çalışıyorum. Yürüyüş yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel marş bestelediğini söyleyen Erol Evgin, turneye çıkacağını belirterek, "Deprem hepimizi yaktı, yıktı, geçti. 29 Ekim'de yapmayı planladığım bir büyük meydan konserini erkene çektim ve bu depremde zarar gören öğrencilerin eğitimi için 5 konserin gelirlerini bağışlamaya karar verdik" dedi.

Günümüzde şarkıların çok çabuk tüketildiğine sitem eden Evgin, "Günümüzde her şey çabuk tüketiliyor. Yemekler, ilişkiler, dostluklar, aşklar, evlilikler... Şarkılar da öyle... Çok güzel şeyler yapılıyor ama çabuk tüketiliyor. Sanıyorum zamanın ruhu böyle" şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi