Türkiye’de drill müzik denince akla ilk elen isimlerden biri olan Ero, dinleyicilerini heyecanlandıracak bir haberle karşımızda! Ero, müzikseverleri farklı türlerden etkilenmiş enerji dolu şarkılarla buluşturacak olan yeni EP'si "Show No Love"u 23 Haziran’da Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlıyor.

EP'de yer alan şarkılar arasında çıkış şarkısı "Ghetto Boy" öne çıkıyor. Ero'nun etkileyici vokal yeteneğini sergilediği bu güçlü ve akılda kalıcı şarkı, dinleyicilere sanatçının kendine özgü tarzını tanıtıyor. EP’de ayrıca "Todo La Noche", "Yalan", "Antidote" ve "Shake It" bulunuyor. Beş parçanın yer aldığı bu Ep’de Ero, Latin müziği, drill ve hip-hop gibi farklı türlerden etkilenen bu şarkılarla dinleyicileri dansa ve coşkulu bir müzikal yolculuğa davet ediyor. Young C, Ako Beats, JS Beats ve Young Taylor ise parçaların prodüktör koltuğunda.

Ero'nun geçtiğimiz yıl yayınladığı "Mentalite" albümü büyük bir başarı elde etti ve sanatçıya geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Ayrıca "Kontrol", "Tokyo Drift" ve "OU LA LA" gibi single'larıyla da listelerde üst sıralara yerleşti. Show No Love EP'si, Ero'nun başarılı kariyerine yeni bir halka ekleyerek, dinleyicileri büyülemeyi hedefliyor.

Ero, “Show No Love” ile 23 Haziran’da tüm platformlarda müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Show No Love

Ghetto Boy

Todo La Noche

Yalan

Antidote

Shake It