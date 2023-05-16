Karşılaşma öncesi seremonide Türk Milli Marşı okunduğu sırada gerçekleşen ıslıklamalar televizyon yayınına da yansımıştı. UEFA, 'Milli marşlar okunduğu esnadaki sıkıntı' başlığında Ermenistan'a 10 bin Euro para cezası vermeyi uygun gördü.

UEFA Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar uyarınca Ermenistan'a verilen diğer para cezaları ve bu cezalara yol açan olaylar ise şu şekilde sıralandı:

Saldırgan içerikli provokatif mesaj: 15 bin Euro

Meşale yakılması: 11 bin 500 Euro

Sahaya yabancı madde atılması: 11 bin 500 Euro

Merdiven boşluklarının bloke edilmesi: 8 bin Euro

Takımın uygunsuz davranışı: 6 bin Euro