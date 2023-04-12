Açıklamada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ifade edildi. Azerbaycan ordusunun misilleme olarak Ermenistan mevzilerine saldırdığı ve Ermenistan ordusuna önemli sayıda kayıp verdirildiği bildirildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedilirken, Ermenistan basınında da çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği haberleri yer aldı. Bu olay, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimin devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak:AA