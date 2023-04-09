Malatya Doğanşehir Erkenek bölgesinde yaraları sarmak adına görevlendirilen Kahramankazan Belediyesi, deprem bölgesinde okulların başlaması ile 200 ilkokul ve ortaokul öğrencisine kırtasiye seti dağıttı. Minik öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sosyal hayatlarına katkıda bulunmak adına 500 hikaye seti, 50 satranç takımı, 200 rüzgar gülü ve 300 boyama kitabı hediye eden Kahramankazan Belediyesi, miniklerin yüzlerinde tebessüm kaynağı oldu.

Malatya Merkez, Diyarbakır Bismil’de de faaliyetlerini sürdüren Kahramankazan Belediyesi, yaralara merhem olmaya devam ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ