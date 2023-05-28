2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda yarı final serisinin ilk maçları tamamlandı.

Fransa'da bitime bir hafta kala PSG şampiyonluğunu ilan etti Fransa'da bitime bir hafta kala PSG şampiyonluğunu ilan etti

Ankara THF Spor Kompleksi'nde bugün oynanan karşılaşmada Beykoz Belediyesi SK, Spor Toto Spor Kulübü'nü 32-30 mağlup ederek, üç maç üzerinden oynanan final serisinde 1-0 öne geçti. 

Yarı finalde dün oynanan diğer eşleşmede ise Beşiktaş Yurtbay Seramik, Süleyman Seba Spor Salonu'nda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 37-28'lik skorla yenerek 1-0 öne geçti.

Yarı final ikinci maçları 30 Mayıs tarihinde oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. ANKARA (İGFA)