İşte erkekleri etkileyen en yaygın ürolojik durumlardan bazıları;

Gece Sık İdrara Çıkma

Tıpta noktüri olarak adlandırılan bu durum, gece boyunca idrar yapmak için uyanmaya neden olan önemli bir ürolojikrahatsızlıktır. Geceleri sık idrara çıkma, kişilerin yaş almasıyla daha yaygın hale gelmekte ve farklı sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Çoğu insan için özellikle yatmadan önce tüketilen sıvı miktarına bağlı olarak gece 1 kez idrara çıkma durumu normal olsa da bunun çok sayıda tekrarlanması ile altta yatan farklı sağlık sorunlarının olduğu düşünülebilmektedir.

Böbreklerin gece aşırı idrar üretmesi veya prostat hastalıklarına bağlı mesanenin tam boşaltılamaması durumlarında gece sık idrara çıkma görülebilir. Tedavi altta yatan sebebin giderilmesi ile mümkün olacaktır. Bununla birlikte akşam saatlerinde sıvı alımının kısıtlanması, bacakların yüksek seviyede dinlendirilmesi, kompresyon çoraplarının giyilmesi ya da idrar söktürücü özellikteki tansiyon ilaçlarının zamanlamasının doğru yapılması ile sorun giderilebilir.

Peyronie Hastalığı

Peniste gelişen, kavisli ve ağrılı ereksiyonlara sebep olan bir hastalıktır. Penisi çevreleyen kılıfta fibröz bir skar gibianormal bağ dokularından kaynaklı meydana gelen Peyronie hastalığı (penis eğriliği), penisin fonksiyon, şekil ve boyutunda rahatsız edici değişikliklere sebep olmaktadır. Çoğu zaman cinsel ilişki için bir engel teşkil eden bu hastalık, ereksiyona sahip olmayı vebunu sürdürebilmeyi de zorlaştırmaktadır. Erken önem tedaviler ile durumun daha da kötüleşmesi engellenebilmektedir. Başlangıcından itibaren hastalar üzerinde stres ve kaygıya sebep olan hastalığın, bir diğer tedirgin edici sonucu ise penis kısalmasıdır. Uygun tedavi ise ağrı, eğrilik ve penis kısalması gibi rahatsız edici semptomları iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir.

Erken Boşalma

Bir erkeğin kendisinin ve partnerinin beklentisinden çok daha erken orgazm olma durumu olarak açıklanabilen erken boşalma sorunu, toplumun büyük çoğunluğunu etkileyen ve farklı nedenlere bağlı ortaya çıkabilen bir durumdur. Erkek cinsel işlev bozukluklarının bir kategorisi olarak değerlendirilen bu problem, genellikle cinsel ilişki sırasındaki vajinal penetrasyondan önce veya hemen sonra boşalmayı içermektedir. Kişinin hem kendisi hem de partneri açısındanolumsuz bir durum olan erken boşalma, zaman içerisinde erkek için özgüven eksikliğine ve cinsel ilişkiden kaçınma eğilimine neden olabilmektedir.

Altta yatan bir ereksiyon problemi, erkek cinsel işlevlerinde rolü olan hormonların düzeylerindeki dengesizlikler, beyinde cinsel istek ve heyecandan sorumlu kimyasallar olan serotonin veya dopamin seviyelerinin düşük olması, peniste aşırı hassasiyet oluşu gibi sebeplere bağlı olarak gelişmektedir. Psikolojik olarak performans kaygısı ve varsa yeni bir partnerle birlikte olma gerginliği, stres ve duygu durum bozuklukları, ilişki ve partnerle iletişim sorunlarına bağlı olarak da meydana gelebilir. Medikal tedavinin yanı sıradavranış terapileri ve psikolojik danışlmanlık ile sorun çözülebilmektedir.

İktidarsızlık

Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş,''Toplumda çoğunlukla sertleşme sorunu veya iktidarsızlık olarak da bilinen erektil disfonksiyonu, cinsel ilişki için penis yeterince sertlik elde edememe veya bunu koruyamama durumudur. Kalp ve damar hastalıkları, yüksek kolesterol, diyabet ve obezite, yüksek kan basıncı ve metabolik sendrom, parkinson veya mutlipl skleroz, türün ürünlerinin ve bazı reçeteli ilaçların kullanımı, prostat hastalıkları, düşük testosteron seviyeleri veya peyronie, uyku ve beslenme bozuklukları,depresyon, anksiyete ve stres, çeşitli yaralanmalar, ameliyatlarve travmalara bağlı olarak sertleşme sorunu görülebilmektedir.Tedavide ağızdan alınan ilaçlar, cinsel terapiler, penil enjeksiyonlar, vakum cihazları, intraüretal ilaçlar, şok dalga tedavileri ve penil protezler uygulanmaktadır.''diye belirtti.

Kaynak:Yenigün Haber Merkezi