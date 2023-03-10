Erkan Kolçak Köstendil 16 Ocak 1983 yılında Bursa’da doğmuştur. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. Lise yıllarında futbolculuk yapmuştır ve Bursaspor’da oynamıştır. Daha sonrasında Erkan Kolçak Köstendil futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yönelmiştir. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde yapmıştır.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda başlamıştır. “AuT” ve “Karşı Cinsle Tanışma Sanatı” isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırmıştır.2005 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” isimli dizinin üçüncü sezonunda “galerici” rolünü canlandırarak televizyon hayatına ilk adımını atmıştır. Sinema hayatına ise ilk defa 2008 yılında “Güz Sancısı” adlı filmde “nümayişçi” rolü ile başlamıştır.

Erkan Kolçak Köstendil, 2009 yılında “Facebook Dizisi” olarak bilinen “Mukadderat” adlı diziyi yazmıştır. Aynı yıl içerisinde “M.A.T” isimli polisiye dizisinde “Emre” karakterini canlandırmıştır. Senaryosunu yazıp yönettiği “Vakit” adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali’nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Flim Festivali’nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller almıştır.

Filmografisi

Televizyon

2002 Yılan Hikayesi

2005 Kurtlar Vadisi

2009-2012 Sakarya Fırat

2012 Babalar ve Evlatlar

2013 Merhamet

2014-2015 Ulan İstanbul

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2016 Familya

2017 Bir Deli Sevda

2017-2021 Çukur

2019 Çarpışma

İnternet dizi ve filmleri

2017 Görünen Adam

2022 Gönül

Yaratılan

Sinema

2008 Güz Sancısı

2009 M.A.T

2009 Melekler ve Kumarbazlar

2009 Mukadderat

2014 İtirazım Var

2014 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

2015 Yok Artık!

2015 Kara Bela

2015 Takım: Mahalle Aşkına

2017 Babam

2017 Put Şeylere

2018 Müslüm

2019 Sibel

2019 Türk İşi Dondurma

2022 Bandırma Füze Kulübü

2022 Tamirhane

Tiyatro oyunları

-Kalp Düğümü – Craft Tiyatro

-AuT – İkincikat Tiyatrosu

-Karşı Cinsle Tanışma Sanatı – Isparta “sanal cafeyatro”

-12 Numaralı Adam

Ödülleri

Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu

Tobav Tiyatro Çırakları Tiyatro Ödülleri / En İyi Genç Erkek Oyuncu

17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri / Genç Oyuncu Özel Ödülü

GQ Men Of The Year / Yılın Yükselen Yıldızı

Okan Üniversitesi Yılın En’leri Ödülleri / Yılın En İyi Dizi Oyuncusu

Genç Türkiye Ödülleri / Kartal Tibet Erkek Oyuncu Ödülü

Magazin Gazeteciler Derneği Altın Objektif Ödülleri / Yılın Erkek Oyuncusu

Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri / En İyi Erkek Dizi Oyuncusu