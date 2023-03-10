Erkan Kolçak Köstendil 16 Ocak 1983 yılında Bursa’da doğmuştur. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. Lise yıllarında futbolculuk yapmuştır ve Bursaspor’da oynamıştır. Daha sonrasında Erkan Kolçak Köstendil futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yönelmiştir. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde yapmıştır.
Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda başlamıştır. “AuT” ve “Karşı Cinsle Tanışma Sanatı” isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırmıştır.2005 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” isimli dizinin üçüncü sezonunda “galerici” rolünü canlandırarak televizyon hayatına ilk adımını atmıştır. Sinema hayatına ise ilk defa 2008 yılında “Güz Sancısı” adlı filmde “nümayişçi” rolü ile başlamıştır.
Erkan Kolçak Köstendil, 2009 yılında “Facebook Dizisi” olarak bilinen “Mukadderat” adlı diziyi yazmıştır. Aynı yıl içerisinde “M.A.T” isimli polisiye dizisinde “Emre” karakterini canlandırmıştır. Senaryosunu yazıp yönettiği “Vakit” adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali’nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Flim Festivali’nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller almıştır.
Filmografisi
Televizyon
2002 Yılan Hikayesi
2005 Kurtlar Vadisi
2009-2012 Sakarya Fırat
2012 Babalar ve Evlatlar
2013 Merhamet
2014-2015 Ulan İstanbul
2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2016 Familya
2017 Bir Deli Sevda
2017-2021 Çukur
2019 Çarpışma
İnternet dizi ve filmleri
2017 Görünen Adam
2022 Gönül
Yaratılan
Sinema
2008 Güz Sancısı
2009 M.A.T
2009 Melekler ve Kumarbazlar
2009 Mukadderat
2014 İtirazım Var
2014 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
2015 Yok Artık!
2015 Kara Bela
2015 Takım: Mahalle Aşkına
2017 Babam
2017 Put Şeylere
2018 Müslüm
2019 Sibel
2019 Türk İşi Dondurma
2022 Bandırma Füze Kulübü
2022 Tamirhane
Tiyatro oyunları
-Kalp Düğümü – Craft Tiyatro
-AuT – İkincikat Tiyatrosu
-Karşı Cinsle Tanışma Sanatı – Isparta “sanal cafeyatro”
-12 Numaralı Adam
Ödülleri
Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu
Tobav Tiyatro Çırakları Tiyatro Ödülleri / En İyi Genç Erkek Oyuncu
17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri / Genç Oyuncu Özel Ödülü
GQ Men Of The Year / Yılın Yükselen Yıldızı
Okan Üniversitesi Yılın En’leri Ödülleri / Yılın En İyi Dizi Oyuncusu
Genç Türkiye Ödülleri / Kartal Tibet Erkek Oyuncu Ödülü
Magazin Gazeteciler Derneği Altın Objektif Ödülleri / Yılın Erkek Oyuncusu
Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri / En İyi Erkek Dizi Oyuncusu