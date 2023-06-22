Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ve minik çocukları Marsel ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde keyifli bir alışveriş turuna çıktı. Magazin muhabirlerinin objektiflerine takılan ünlü çift, şık ve rahat kombinleriyle dikkat çekti.Alışveriş merkezinde gezerken samimi anlar yaşayan aile, birbirleriyle şakalaşarak ve gülerek keyifli bir zaman geçirdi. Erkan Kolçak Köstendil, eşinin elinden tutarak vitrinleri gezerken, çocukları da heyecanla etraflarını keşfetti.

Çocuk Bölümünde Vakit Geçirdiler

Ünlü oyuncu, alışveriş turunda özellikle çocuk bölümüne ilgi göstererek minikleri için seçimler yaparken, eşi de göz alıcı bir şekilde alışverişin tadını çıkardı.Erkan Kolçak Köstendil'in, eşi ve çocuğuyla birlikte sıradan bir gün geçirirken bile neşeli ve mutlu halleri, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu şirin aile, alışveriş merkezinden gülümseyerek ayrılırken, hayranları da onları görmek için sıraya girdi ve ünlü çiftin pozitif enerjisiyle büyülendi. Erkan Kolçak Köstendil, kariyerindeki başarısının yanı sıra mutlu ailesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

