Erkan Baş Twitter hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kaydetti:

“Yurt dışında yaşayan, okuyan ve çalışan dostlarım.Bugün itibariyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur için bulunduğunuz bölgede oy verme işlemleri başladı. Sizden mümkün olan en kısa sürede sandığa giderek eşitlikten,kardeşlikten, özgürlükten, ülkemizin saray kararlarından kurtarma iradesinden yana oy kullanmasını istiyorum. Sizden Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanmanızı istiyorum.

Çok uzun uzun konuştuk. O yüzden konuşacak az şey kaldı. Bu seçim Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında bir seçim olmaktan çoktan çıktı. Bu seçim domuz bağcıları kendi sınırlarında meclise gönderenler ile ülkemşzde kadınların eğitim ve yaşam hakkını savunanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim ülkemizin parasını pul edenlerle, gençlerin geleceğini yok edenlerle , milyonlarca emekçi için yeniden umudun yeşermesi arasında bir seçime dönüşmüş durumda. Karşımızda beliren tehlike ciddidir. O yüzden şimdi sandığa küsme, umutları yitirme zamanı asla değildir.

Sevgili dostlar şunu unutmayın. Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta halkın yarısının bile desteğini arkasına alamamış ve ülkede meşruiyetini çoktan yitirmiş birisidir. Şimdi üzerimize düşen görev, oylarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için sandığa gitmek ve oyumuzu kullanmaktır. Haydi, saraydakine 14’ünde kapıyı araladık, 28 Mayıs’ta hep birlikte güle güle diyelim.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ