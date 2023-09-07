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Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve sokağa çıkma yasakları, maskeler, eldivenler, oksijen takviyeleri ve aşı tartışmalarıyla hafızamıza kazınan COVID-19'un yeni bir varyantı olan Eris virüsü, yeni bir pandeminin başlangıcı olabileceği endişeleriyle gündeme geldi. Uzmanlar, Eris virüsüne karşı uyarılarda bulunurken, arama motorlarında en çok araştırılan 'Eris virüsü nedir? Kovid-19 Eris virüsü belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Hangi ülkelerde görüldü?'

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Bilimsel adı EG.5.1 olan Covid alt varyantı Eris'in Omicron varyantından türediği tahmin ediliyor. İlk kez 31 Temmuz 2023 tarihinde tespit edilen ve Eris adı verilen alt varyantı için uzmanlar, henüz panik yapmanın yersiz olduğunu ancak yine de kişisel tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

KOVİD-19 ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NE?