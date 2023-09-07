Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve sokağa çıkma yasakları, maskeler, eldivenler, oksijen takviyeleri ve aşı tartışmalarıyla hafızamıza kazınan COVID-19'un yeni bir varyantı olan Eris virüsü, yeni bir pandeminin başlangıcı olabileceği endişeleriyle gündeme geldi. Uzmanlar, Eris virüsüne karşı uyarılarda bulunurken, arama motorlarında en çok araştırılan 'Eris virüsü nedir? Kovid-19 Eris virüsü belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Hangi ülkelerde görüldü?'
ERİS VİRÜSÜ NEDİR?
Bilimsel adı EG.5.1 olan Covid alt varyantı Eris'in Omicron varyantından türediği tahmin ediliyor. İlk kez 31 Temmuz 2023 tarihinde tespit edilen ve Eris adı verilen alt varyantı için uzmanlar, henüz panik yapmanın yersiz olduğunu ancak yine de kişisel tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.
KOVİD-19 ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NE?
- Boğaz ağrısı
- Burun akması
- Burun tıkanıklığı
- Hapşırma
- Kuru öksürük
- Baş ağrısı
- Islak öksürük
- Boğuk ses
- Kas ağrıları
- Değişik koku alma
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KOVİD-19 ERİS VARYANTI NASIL BULAŞIR?
Koronavirüs temelde damlacık yoluyla bulaşır. Eris de Kovid'in alt varyantı olduğundan bu virüsün de aynı yöntemle bulaştığı biliniyor. Virüs ile enfekte olmuş kişi hapşırdığında, öksürdüğünde veya konuştuğunda havaya damlacık taşınır. Bu damlacıkların solunması, göz ile temas etmesi ile virüs sağlıklı olan bireylere bulaşır. Bu nedenle virüsle enfekte olan kişilerle yakın temasta bulunmak virüsün bulaşmasına neden olabilir. Bunlara ek olarak hasta olan kişiden çevreye yayılan damlacıklar yüzeylere bulaşabilir ve yüzeylerde belli bir süre yaşayabilir. Bu yüzeylere temas eden insanlar ellerini yıkamadan veya dezenfekte etmeden yüzlerine dokunduklarında da virüs bulaşabilir.